Даяна Ястремская (Украина) – Элизабет Мандлик (США) 1:2 (5:7, 6:4, 4:6)

Победное шествие Даяны Ястремской на турнире WTA125 в испанском Реусе остановилось на стадии полуфинала. Американка Элизабет Мандлик оказалась сильнее украинской теннисистки, пишет 24 Канал.

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Досадное поражение Ястремской

Поединок украинки против 147-го номера мирового рейтинга длился 2 часа и 14 минут. Стартовый сет завершился в пользу Мандлик. Американка отыграла два из трех брейкпоинтов и завершила партию со счетом 7:5.

Во втором сете Даяна проявила бойцовские качества и закрыла партию 6:4 в свою пользу. Все решилось в заключительном сете. В девятом гейме американская теннисистка реализовала брейкпоинт, а в следующем выбила Даяну из соревнований.

Отметим, что для обеих соперниц это был первый очный поединок. На предыдущих стадиях турнира Ястремская поочередно победила испанку Сару Саррибес-Тормо, россиянку Анну Блинкову. В четвертьфинале Даяна обыграла швейцарку Жиль Тайхманн, которая была лидером посева. По пути в полуфинал украинка не проиграла ни одного сета.

К слову. Последний раз Даяна Ястремская выходила в полуфинал в марте 2022 года турнира WTA250 в Лионе.