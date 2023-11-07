В большом интервью для британского издания Daily Mail Свитолина снова напомнила всем, что боевые действия до сих пор продолжаются. В частности, вспомнила родную Одессу, которую постоянно обстреливают, и где накануне в эпицентре террористических действий оказалась шестая ракетка Украины Даяна Ястремская.

К теме Время WTA очнуться: украинская теннисистка оказалась в эпицентре обстрела Одессы

Свитолина напомнила миру о войне в Украине

Элина Свитолина рассказала, что она очень скучает по Родине и имеет большие планы на свой приезд в Украину. Она описала ужасы, которые творятся в Одессе в последние месяцы, и быт украинцев в этом городе, где живет ее бабушка:

С моей бабушкой, похоже, все хорошо. Одесса сейчас достаточно опасное место, потому что они (россияне – 24 Канал) атакуют порт, почти каждую ночь там раздается воздушная тревога или взрывы. Я думаю, что люди привыкают жить в таких условиях после стольких лет, поэтому она уже привыкла к этому.



Я хотела бы поехать, я знаю, что есть риск, но у нас есть хорошие системы обороны, и я буду придерживаться всех процедур, пользоваться приложением, извещающим об опасности, и буду прятаться в бомбоубежище, если потребуется. Я чувствую, что мне нужно поехать на Родину. Я скучаю по своей семье и культуре.

Также Элина подвела первые итоги по возвращении в большой теннис. Она вспомнила свой самый яркий матч в 2023 году, в котором обыграла "нейтральную" белоруску.

"Уимблдон, с точки зрения поддержки, был невероятным, и это действительно подтолкнуло меня играть в свой лучший теннис. Многие украинцы чувствуют, что Великобритания – это второй дом, поэтому это особая связь, и на самом деле тот матч против Виктории Азаренко был одним из самых ярких в моей карьере. Я была очень счастлива после него", – сказала Свитолина.

Первая ракетка Украины рассказала, что мотивирует ее показывать свой высокий уровень. Элина видит свою миссию в информировании людей об ужасах, происходящих в ее родной стране, и в помощи детям:

Это был изнуряющий год, мне до сих пор тяжело психологически, но я каждый день нахожу мотивацию продолжать работать на своем профессиональном пути, потому что знаю, что могу использовать его как платформу для более важных вещей, повышении информированности об Украине и сборе денег для детей.



Прошло почти два года, и я вижу, что во всем мире уровень осведомленности снизился, и это вызывает беспокойство. Конечно, я знаю, что в мире происходит много плохих вещей. Я только один человек, который делает все возможное в этой ужасной ситуации.

Напомним, что Элина Свитолина накануне анонсировала свое возвращение на корт после паузы, которую взяла из-за повреждения. Она может вернуться к соревнованиям еще до конца 2023 года.