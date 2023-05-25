Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира в Страсбурге – віидео

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина оставила за бортом турнира WTA 250 россиянку Варвару Грачеву. Украинской теннисистке хватило для победы двух сетов.

Варвара Грачева (6) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (3:6, 4:6)

Элина Свитолина без борьбы попала в четвертьфинал WTA 250 во французском Страсбурге, где получила в соперницы представительницу страны-агрессорки Варвару Грачеву. Это был третий поединок украинки на соревнованиях, пишет 24 Канал.

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Первый сет украинская теннисистка закрыла со счетом 6:3 в свою пользу. Во второй партии Элина добила соперницу со счетом 6:4 и одержала общую победу 2:0. По итогам поединка в активе Свитолиной – 2 эйса и 4 реализуемых брейкпойнта из 5.

Кстати, это вторая победа Свитолиной над Грачевой. Впервые соперницы встречались в 2020 году в первом круге Ролан Гарроса. Тогда украинка была 7-й ракеткой мира и тоже победила россиянку в двух сетах.

Таким образом, Элина Свитолина впервые с августа 2021 вышла в полуфинал на уровне WTA. Кроме того, украинка впервые после перерыва в карьере победила соперницу из топ-50.

Свитолина на турнире WTA 250 в Страсбурге

Напомним, что Элина стартовала в турнире с победы над американкой Луизой Чирико.

В 1/8 финала соперница Светолиной новозеландка Эрин Раутлифф отказалась от поединка из-за травмы.

Видео лучших моментов матча Свитолина – Грачева