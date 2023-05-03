Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 6:7(5))

Во втором раунде турнира WTA 125 во французском Сен-Мало Элина Свитолина соревновалась с четвертой сеяной Исалин Бонавентюр из Бельгии. Поединок забрал немало нервов у фанатов украинской "Королевы тенниса", пишет 24 Канал.

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Вторая подряд победа Светолиной

В первом сете Свитолина проиграла две свои подачи и уступила со счетом 2:6. Украинская теннисистка сумела переломить ход встречи во втором сете и сравнять счет в матче – 1:1.

В решающем сете Свитолина уступала со счетом 0:3. Однако к седьмому гейма украинка вернула паритет – 3:3, а затем вышла вперед. На тай-брейке Элина сумела завершить встречу по четвертому матчболу.

В итоге экс-первая ракетка Украины одержала вторую победу подряд и вышла в четвертьфинал французского "челленджера" WTA. Кстати, это была первая встреча теннисисток.

Следующей соперницей украинки будет победительница пары Леолия Жанжан (№137 WTA) – Лучия Бронцетти (№97 WTA).

Любопытно! Для Свитолиной это будет первый четвертьфинал с начала марта 2022 года. Она сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Монтеррее.