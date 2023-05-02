В эти выходные определятся чемпионы в теннисном турнире Madrid Open. Среди женщин в индивидуальном разряде стартовало пять украинок, но все они уже вылетели.

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А вот в парном разряде у нашей страны успехи. Стартовали там трое наших представительниц – Надежда Киченок в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн (Бельгия), Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко и Марта Костюк с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Костюк в полуфинале

Сестры Киченок покинули соревнование еще на первой стадии, хотя Людмила благодаря паре с Остапенко была вторым сеяным номером соревнования. А вот Марте Костюк вместе с напарницей из Румынии удалось совершить прорыв.

В первом раунде пара одолела венгерско-казахских оппоненток Бабош – Данилина. А второй раунд прошел на отказе Павлюченковой и казашки Рыбакиной. В четвертьфинале судьба свела Костюк и Русе по паре Никулеску (Румыния) – Нимония (Япония).

Соперники обменялись победами 6:2 в каждом сете, а тайбрейк Марта и Елена Габриэла выиграли со счетом 10:5. Таким образом, Костюк становится полуфиналисткой турнира в Мадриде.

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С кем сыграют Костюк и Руссе

За путевку в финал она и Руссе поспорят с американским дуэтом Гауфф – Пегула, сеявшимися под первым номером. Отметим, что у Марты было всего два финала в парном разряде.

В 2021-м она вместе с Людмилой Киченок проиграли в Тенерифе, а в 2022-м Костюк одержала победу в Словении вместе с Терезой Мартинцовой из Чехии.