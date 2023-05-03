Ісалін Бонавентюр (Бельгія) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:2, 4:6, 6:7(5))

У другому раунді турніру WTA 125 у французькому Сен-Мало Еліна Світоліна змагалася з четвертою сіяною Ісалін Бонавентюр з Бельгії. Поєдинок забрав чимало нервів у фанатів української "Королеви тенісу", пише 24 Канал.

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Друга поспіль перемога Світоліної

В першому сеті Світоліна програла дві свої подачі та поступилася з рахунком 2:6. Українська тенісистка зуміла переломити хід зустрічі у другому сеті та зрівняти рахунок у матчі – 1:1.

У вирішальному сеті Світоліна поступалася з рахунком 0:3. Втім, до сьомого гейму українка повернула паритет – 3:3, а згодом вийшла вперед. На тай-брейку Еліна зуміла завершити зустріч з четвертого матчболу.

У підсумку експерша ракетка України здобула другу поспіль перемогу та вийшла до чвертьфіналу французького "челленджера" WTA. До речі, це була перша зустріч тенісисток.

Наступною суперницею українки буде переможниця пари Леолія Жанжан (№137 WTA) – Лучія Бронцетті (№97 WTA).

Цікаво! Для Світоліної це буде перший чвертьфінал з початку березня 2022 року. Тоді вона зіграла на цій стадії турніру WTA 250 у Монтерреї.