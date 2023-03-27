На щорічний благодійний захід, який влаштовує Фонд принцеси Грейс Келлі у Монако, Еліна Світоліна прийшла у компанії свого коханого Гаеля Монфіса. Тенісна пара була однією з найкрасивіших на події.

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Одна з найкрасивіших тенісних пар

Відзначимо, що Фонд Грейс Келлі займається допомогою для талановитої молоді, культурним і освітнім проєктам, а також гуманітарним ініціативам.



Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / Фото Monte Carlo SBM

Світоліна ж вже 3 квітня повернеться на корт після довгої перерви, яка була викликана вагітністю. 15 жовтня Еліна вперше стала мамою, народивши донечку Скай.

Першими змаганнями для української тенісистки буде турнір WTA 500 у Чарльстоні. Українка отримала wild card на цей старт.

Відзначимо! Також спільно з Charleston Open і благодійним фондом WTA проведе спеціальний турнір Tennis Plays for Peace Pro-Am на підтримку України та фонду української тенісистки, який вже давно допомагає юним українським тенісистам.

До відновлення кар'єри Світоліна готується під керівництвом 44-річного нідерландського фахівця Рамона Слейтера. Цей спеціаліст є колишнім тренером ексчетвертої ракетки світу WTA Кікі Бертенс.

Еліна певний час тренувалась під його керівництвом у Швейцарії. Українка спробує вийти на той рівень, який показувала до вагітності.