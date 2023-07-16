Украинская теннисистка Элина Свитолина построила одну из самых очаровательных пар в мире спорта. Мужчиной украинки является известный французский теннисист Гаэль Монфис.

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В 2019 году пара объявила об отношениях. А ровно два года назад, в 2021-м, Элина и Гаэль поженились и через год родили дочь по имени Скай. 16 июля пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы.

На их страницах в инстаграме появились фотографии с праздника, а под постом Элина лаконично написала: "Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе. С годовщиной, любимый". А вот Гаэль был более выразительным в своем посту.



Элина Свитолина и Гаэль Монфис / instagram.com/iamgaelmonfils

Два года назад мы скрепили нашу любовь словом "да". Каждый день с тех пор был праздником этого обещания. В прошлом году наша семья пополнилась маленькой принцессой Скай. Ее появление принесло невероятную радость и придало новый смысл нашей любви. В эту вторую годовщину свадьбы я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь. Оно продолжает расти и крепнуть. Спасибо тебе, моя любовь, и нашей замечательной Скай за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наш жизненный путь всегда будет приключением, исполненным радости и любви,

– написал Монфис.

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Напомним, что только в марте Свитолина вышла из декрета и совершила невероятный прорыв. Элина успела выиграть турнира в Страсбурге, дойти до четвертьфинала Ролан Гаррос и до полуфинала Уимблдона.

А вот Монфис в этом году не впечатляет, проиграв 8 из 10 матчей. После вылета из Ролана Гарроса в конце мая Гаэль не выступал на других соревнованиях из-за травмы.