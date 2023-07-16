Українська тенісистка Еліна Світоліна побудувала одну з найчарівніших пар у світі спорту. Чоловіком українки є відомий французький тенісист Гаель Монфіс.

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В 2019 році пара оголосила про стосунки. А рівно два роки тому, у 2021-му, Еліна та Гаель одружились і за рік народили доньку на ім'я Скай. 16 липня пара відсвяткувала другу річницю весілля.

На їх сторінках в інстаграм з'явились світлини зі свята, а під постом Еліна лаконічно написала: "Якщо я і знаю, що таке кохання, то тільки завдяки тобі. З річницею, коханий". А ось Гаель був більш промовистим у своєму посту.



Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / instagram.com/iamgaelmonfils

Два роки тому ми скріпили наше кохання словом "так". Кожен день з того часу був святом цієї обіцянки. Минулого року наша родина поповнилася маленькою принцесою Скай. Її поява принесла неймовірну радість і надала нового сенсу нашій любові. У цю другу річницю весілля я вдячний за кожну мить, проведену разом, за наше кохання. Воно продовжує зростати і міцніти. Дякую тобі, моє кохання, і нашій чудовій Скай за те, що робите кожен день особливим. Хай наш життєвий шлях завжди буде пригодою, сповненою радості та любові,

– написав Монфіс.

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Нагадаємо, що лише в березні Світоліна вийшла з декрету і здійснила неймовірний прорив. Еліна встигла виграти турніру у Страсбурзі, дійти до чвертьфіналу Ролан Гаррос та до півфіналу Вімблдона.

А ось Монфіс цього року не вражає, програвши 8 з 10-ти матчів. Після вильоту з Ролан Гаррос наприкінці травня Гаель не виступав на інших змаганнях через травму.