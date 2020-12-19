В ночь с 18 на 19 декабря в Голливуде (штат Флорида, США) состоялся вечер бокса промоутерской компании Matchroom Boxing. Один из поединков завершился сенсационным поражением фаворита.

Непобежденным "проспект" второго среднего веса (до 76,2 кг) Али Ахмедов из Казахстана проиграл Карлосу Гонгоре из Эквадора. Об этом сообщает 24 канал.

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Боксеры разыграли вакантный титул чемпиона мира по версии IBO. Победу нокаутом в последнем 12-м раунде праздновал Гонгора.

На момент остановки боя впереди был Ахмедов, который лучше проводил бой. Однако эквадорец сумел ошеломить соперника тяжелым ударом.

Следовательно, Ахмедов потерпел дебютное поражение на профессиональном ринге. Зато Гонгора одержал 16-ю победу при одном поражении.

Смотрите обзор боя Гонгора – Ахмедов

Обратите внимание. Главным событием вечера бокса стала встреча Геннадия Головкина с Камилом Шеремотой. Казахстанский боксер 4 раза отправил Шеремету в нокдаун и выиграл бой.