18 декабря в Киеве непобежденный украинский боксер Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО) провел свой первый титульный бой.

Бой состоялся в рамках боксерского шоу под эгидой K2 Promotions Ukraine совместно с Top Boxing Generation. Соперником Митрофанова был британец Асинья Байфилд (14-3-1, 6 КО). Украинец владел преимуществом весь бой, пишет 24 канал.

В результате 10-раундового поединка все три судьи отдали предпочтение Дмитрию Митрофанову: 96:94, 98:94, 99:92. Украинец завоевал титул WBO Oriental.

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Для Митрофанова это первый титул в карьере. Он провел 11 поединков на профессиональном ринге, 10 из которых выиграл и лишь один закончился вничью.

Байфилд дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. За свою карьеру одержал 14 побед в 19 поединках, 6 из которых нокаутами.

Благодаря этой победе Митрофанов попадет в топ-15 мирового рейтинга WBO и получит формальное право участия в чемпионских боях.

Митрофанов – Байфилд: лучшие моменты боя