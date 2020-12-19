У ніч з 18 на 19 грудня у Голлівуді (штат Флорида, США) відбувся вечір боксу промоутерської компанії Matchroom Boxing. Один з поєдинків завершився сенсаційною поразкою фаворита.

Непереможеним "проспект" другої середньої ваги (до 76,2 кг) Алі Ахмедов з Казахстану програв Карлосу Гонгорі з Еквадору. Про це повідомляє 24 канал.

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Боксери розіграли вакантний титул чемпіона світу за версією IBO. Перемогу нокаутом в останньому 12-му раунді святкував Гонгора.

На момент зупинки бою попереду був Ахмедов, який краще проводив бій. Однак еквадорець зумів приголомшити суперника важким ударом.

Відтак, Ахмедов зазнав дебютної поразки на професійному ринзі. Натомість Гонгора здобув 16-у перемогу при одній поразці.

Дивіться огляд бою Гонгора – Ахмедов

До уваги. Головною подією вечору боксу стала зустріч Геннадія Головкіна з Камілом Шеремотою. Казахстанський боксер 4 рази відправив Шеремету у нокдаун та виграв бій.