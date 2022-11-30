Сенегал трогательно посвятил победу над Эквадором звездному Мане

Сборная Сенегала 29 ноября обыграла Эквадор в последнем туре группового раунда ЧМ-2022. Сенегальцы обнаружили, кому посвятить свою победу.

Победные голы в активе Исмаила Сарра и Калида Кулибали. В итоге – 1:2, победа Сенегала, который со второго места группы "А" пробился в плей-офф Мундиаля в Катаре.

Награда за назойливость: Сенегал победил Эквадор и вышел в плей-офф ЧМ-2022

Сиссе: Я хотел бы посвятить эту победу человеку, делающему невероятные вещи для страны.

После поединка главный тренер триумфаторов Алиу Сиссе признался, кому команда посвящает победный результат в матче с Эквадором.

Я хотел бы посвятить эту победу человеку, делающему невероятные вещи для страны. Который, к сожалению, сейчас не с нами в Катаре. Его зовут Садио Мане,

– сказал наставник.

Напомним, что Мане пропускает ЧМ-2022 из-за травмы, полученной в матче немецкой Бундеслиги Вердер - Бавария. Даже шаманы не смогли поставить звездного футболиста на ноги. Но и без своего лидера сенегальская сборная дает достойное сражение соперникам на футбольном поле в Катаре.

Хотя ранее травмированный Садио был включен в заявку национальной команды на Мундиаль-2022. Тренерский штаб надеялся, что футболист сможет восстановиться в ходе чемпионата мира в Катаре. Но чуда не произошло.

17 ноября официальный сайт Баварии сообщил, что Вингер перенес операцию. Лидеру сборной Сенегала прикрепили сухожилие к головке правой малоберцовой кости.

В плей-офф ЧМ-2022 Сенегал сыграет против Англии. Поединок состоится 4 декабря в 21.00.