Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин, который проживал последние годы в Дюссельдорфе, объяснил, почему он принял предложение московского "Динамо" войти в тренерский штаб этой команды.

Воронин прокомментировал "ТаТоТаке" возвращение в Динамо Москва в качестве ассистента главного тренера. Легенда сборной Украины согласился войти в тренерский штаб Сандро Шварца.

Смотрите также: Легенда сборной Украины Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Во время квалификации к ЧМ-2018 мне позвонил старый товарищ по сборной Украины Андрей Шевченко и предложил помочь национальной команде скаутинговой работой. Я был рад сотрудничать с родной сборной, после чего ждал официального назначения,

– сказал экс-игрок сборной Украины.

Воронин рассказал, что у него сохранился канал связи с советом директоров московского "Динамо".

"Сейчас же довольно неожиданно поступило предложение войти в немецкий тренерский штаб московского "Динамо" во главе с Сандро Шварцем, с которым 20 лет назад мы три года играли в "Майнце". Поскольку звонка из Киева я устал ждать, а "Динамо" для меня команда не чужая – здесь я заканчивал свою карьеру – решил дать согласие. С радостью поучусь у профессионалов и помогу людям, которые отнеслись ко мне с доверием", – подытожил Андрей Воронин

Тренерская карьера Воронина

В январе 2017 Воронин возглавил немецкий клуб "Бюдерих". Во главе клуба он провел 15 поединков, в которых команда одержала 6 побед, еще дважды играла вничью и 7 раз уступала соперникам.

Украинский специалист покинул должность уже через полгода. Андрей Воронин по личным причинам должен был пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча футбольной команды в новом сезоне. Из-за этого, по словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, было прекращено сотрудничество с украинским специалистом. Еще одной причиной увольнения могли стать плохие выступления команды.