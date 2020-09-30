Колишній тренер "Дніпра" і "Дніпра-1" Дмитро Михайленко очолив кіпрський "Пафос". 47-річний українець вже погодив контракт зі своїм новим клубом.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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На даний момент, після 5-ти турів чемпіонату Кіпру, "Пафос" з двома очками займає передостаннє місце в турнірній таблиці. За "Пафос" виступають українці Артур Рудько та Орест Кузик.

Також зазначимо, що Михайленко під час перебування гравця виступав на Кіпрі, граючи в 2007-2009 роках за АПОП.

Кар'єра Михайленка у "Дніпро-1"

Дмитро Михайленко працював головним тренером "Дніпра-1" з моменту заснування клубу, пройшов з командою Другу і Першу ліги, а також дебютував в минулому сезоні в УПЛ.