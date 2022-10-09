В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Ярослава Магучих рассказала об участии в неделе моды в Нью-Йорке. Украинская легкоатлетка была одной из приглашенных гостей, ведь является послом Puma.

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Магучих: Это был очень интересный опыт

В США спортивный бренд представила новую коллекцию, а шоу получило название "FUTROGRADE". Показ должен был продемонстрировать прошлое, настоящее и будущее бренда.

Среди приглашенных гостей был Усэйн Болт – самый быстрый человек мира.

Магучих откровенно призналась, это был интересующий ее опыт, но она бы никогда не хотела работать профессиональной моделью. Ярослава ни за что не променяет сектор и спорт. Легкоатлетка назвала недостатки моделинга.

Для меня это был очень интересный опыт, ведь попробовала себя в качестве модели. И после этого я могу с уверенностью сказать: "Я не хочу, чтобы это было моей профессией". Я люблю спорт и прыжки в высоту… И еще я люблю распорядок и план. На соревнованиях у меня есть кол-рум с таймингом всего моего распорядка во время турнира: выход, разминка и начало выступления. А здесь в моделинге меня очень поразила неорганизованность людей. Никто ничего не знал… Никто ничего не мог ответить. Мы долго ждали и ходили то туда, то сюда. Для меня это просто было весело,

– сказала Магучих.

Ярослава рассказала о встрече с Болтом и другими звездными гостями: "Да, я встретилась с Усейном Болтом, моделью Винни Харлоу, креативной директором Puma Джун Амброз. Это действительно интересный опыт".

"Вот в стиле украинского флага будешь представлять свою страну"

Отметим, что Puma создала специальный наряд для украинской прыжки в высоту, которая была выполнена в желтом и синем цветах.

Puma сделала для меня патриотический стиль – синий костюм, желтая пума и в таком же цвете дали рюкзак. Puma специально для меня подготовила такой наряд. Мне сказали: "Ты из Украины. Вот в стиле украинского флага будешь представлять свою страну". Это было просто вау,

– ответила легкоатлетка.

Ярослава во время мероприятия рассказала о ситуации в Украине. Магучих откровенно рассказала, что американцы хорошо осведомлены о войне в Украине. Это она увидела еще на чемпионате мира в американском Юджине.

Конечно, не все знали, что я из Украины. Однако после моего ответа все расспрашивали: "Как у вас ситуация", "Что происходит и на какой стадии находятся военные действия?" Хотя в США хорошо знают о войне в Украине. мне доказал чемпионат мира в Юджине, где у нас была просто колоссальная поддержка.Когда видели нас в украинской форме, то говорили: "Слава Украине".На неделе моды еще раз убедилась, что о войне в Украине не забыли. Кто же не знал, то рассказывала всю правду о ситуации в стране", – рассказала украинка.

К слову. О сложном сезоне, устранении атлетов стран-агрессоров и победе в финале Бриллиантовой лиги читайте в эксклюзиве с Ярославой Магучих – по ссылке.