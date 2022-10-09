В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Ярослава Магучіх розповіла про участь у тижні моди в Нью-Йорку. Українська легкоатлетка була однією з запрошених гостей, адже є амбасадоркою Puma.

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Магучіх: Це був дуже цікавий досвід

У США спортивний бренд презентувала нову колекцію, а шоу отримало назву "FUTROGRADE". Показ мав продемонструвати минуле, сьогодення та майбутнє бренду.

Серед запрошених гостей був Усейн Болт – найшвидша людина світу.

Магучіх відверто зізналась, це був цікавий для неї досвід, але вона б ніколи не хотіла працювати професійною моделлю. Ярослава ні за що не проміняє сектор та спорт. Легкоатлетка назвала недоліки моделінгу.

Для мене це був дуже цікавий досвід, адже спробувала себе у ролі моделі. І після цього я можу з впевненістю сказати: "Я не хочу, щоб це було моєю професією". Я люблю спорт та стрибки у висоту… А ще я люблю розпорядок та план. На змаганнях у мене є кол-рум із таймінгом усього мого розпорядку під час турніру: вихід, розминка та сам початок виступу. А тут у моделінгу мене дуже вразила неорганізованість людей. Ніхто нічого не знав… Ніхто нічого не міг відповісти. Ми довго чекали та ходили то туди, то сюди. Для мене це просто було весело,

– сказала Магучіх.

Ярослава розповіла про зустріч із Болтом та іншими зірковими гостями: "Так, я зустрілась із Усейн Болтом, моделлю Вінні Харлоу, креативною директоркою Puma Джун Амброз. Це дійсно цікавий досвід".

"Ось у стилі українського прапора будеш представляти свою країну"

Відзначимо, що Puma створила спеціальне вбрання для української стрибунки у висоту, яке було виконане у жовтому та синьому кольорах.

Puma зробила для мене патріотичний стиль – синій костюм, жовта пума та у такому ж кольорі дали рюкзак. Puma спеціально для мене підготувала таке вбрання. Мені сказали: "Ти ж з України. Ось у стилі українського прапора будеш представляти свою країну". Це було просто вау,

– відповіла легкоатлетка.

Ярослава під час заходу розповіла про ситуацію в Україні. Магучіх відверто розповіла, що американці добре обізнані у темі війни в Україні. Це вона побачила ще під час чемпіонату світу в американському Юджині.

"Звичайно, не усі знали, що я з України. Однак після моєї відповіді усі розпитували: "Як у вас ситуація", "Що відбувається та на якій стадії перебувають воєнні дії?". Хоча у США добре знають про війну в Україні. Це мені довів чемпіонат світу у Юджині, де у нас була просто колосальна підтримка. Коли бачили нас в українській формі, то казали: "Слава Україні". На тижні моди ще раз впевнилась, що про війну в Україні не забули. Хто ж не знав, то розповідала усю правду про ситуацію у країні", – розповіла українка.

До слова. Про складний сезон, усунення атлетів країн-агресорів та перемогу у фіналі Діамантової ліги читайте в ексклюзиві з Ярославою Магучіх – за посиланням.