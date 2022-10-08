В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Ярослава Магучих рассказала, как цивилизованный мир отреагировал на отстранение от международных соревнований российских и белорусских легкоатлетов. По словам украинки, все отнеслись к этому бану с пониманием.

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Магучих: Легкоатлеты этих государств не имеют права выступать на международной арене

"После 24 февраля у нас появилось спортивное сообщество, в котором мы обсуждаем все происходящее. Конечно, все поддержали отстранение российских и белорусских атлетов от соревнований", – сказал Ярослава.

Лучшая прыгунья в высоту по итогам сезона призналась, что не может представить, как в будущем будет выступать в секторе с россиянами и белорусками, если их допустят к соревнованиям.

Магучих заверила, что украинские легкоатлеты делают все, чтобы это отстранение для коллег по цеху из стран-террористов продолжили.

Я продолжаю доказывать свое мнение, что легкоатлеты этих государств не вправе выступать на международной арене. Они представляют страну-террориста, страну-агрессора, которая пришла сейчас в мою родную Украину и убивает людей. Честно говоря, мне сложно представить, как я в будущем смогу соперничать с ними в одном секторе. Все украинские спортсмены делают все, чтобы россиян и белорусов и дальше отстранялись от международных стартов,

– ответила Магучих.

Напомним, что прыгуна в высоту из России Мария Ласицкене обратилась с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху об отстранении спортсменов из ее страны.

Также российская легкоатлетка обвинила спортивный бренд Nike в том, что он перестал присылать ей новую форму. Поэтому Мария вынуждена тренироваться в форме с дырками.

Марина Бех-Романчук ответила на возмущение россиянки в эксклюзивном интервью сайту 24 канала. Украинская прыгунья в длину была неприятно удивлена ​​молчанием Ласицкене. Ведь, как выяснилось, Мария всегда критиковала руководство.