В эксклюзивном интервью сайту 24 канала Ярослава Магучих рассказала о том, как закончила сезон на яркой ноте и с "бриллиантом" в руках. Украинка снова доказала всем, почему является лучшим прыгуньем не только в Европе, но и в мире.

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Магучих: Хочется отпраздновать окончательную победу Украины в войне против России

21-летней легкоатлетке воплотить в реальность просьбу своей тренера Татьяны Степановой. Магучих откровенно рассказала, что трофей после последнего старта сезона так же тяжел, как и весь этот год для украинского народа.

Ярослава рассказала, что очень ждет побед Украины в войне против России. Ведь этот момент будет самым крутым в жизни каждого украинца.

"Честно говоря, когда я поднимала этот кубок, то подумала, что он такой же тяжелый, как и весь мой сезон. Сезон закончился, поэтому можно немного отдохнуть, как эмоционально, так и физически. В разговоре с тренером перед соревнованиями в Брюсселе она сказала: "Еще два старта и все, сезон будет окончен. Можно ехать домой". А вот перед финалом Бриллиантовой лиги она попросила закончить этот сезон на красивой ноте. И вот у меня есть кубок. Сказала сама себе, что это классное завершение сложного сезона", – сказал уроженка Днепра.

Мой трофей так же тяжел, как и весь этот год для украинцев. Конечно, я рада этой победе, но очень хочется отпраздновать окончательную победу Украины в войне против России. Это будет очень крутой момент,

– добавила Магучих.

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