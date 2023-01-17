Бывший форвард Ливерпуля сравнил Мудрика с пятикратным победителем Лиги чемпионов

Самому дорогому украинскому футболисту Михаилу Мудрику предсказывают большое футбольное будущее. Новичок Челси имеет все качества, чтобы стать великим футболистом.

Знаковой нападающий Ноттингем Форест и Ливерпуля Стэн Коллимор оценил потенциал новичка Челси Михаила Мудрика. Бывший вингер Шахтера присоединился к "синим" 14 января.

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Будущий обладатель "Золотого мяча"

Многие эксперты прочат Мудрику большое футбольное будущее и верят, что однажды Михаил станет обладателем "Золотого мяча". Стэн Коллимор был более сдержанным в оценке украинца, однако выделил его сильные стороны.

"Что касается потенциала Мудрика, то многие команды, а не только Челси, возлагают большие надежды на парня. Есть и другие клубы, которые верят, что он будущий обладатель "Золотого мяча", поэтому его очень высоко оценивают.

Я не буду предсказывать будущее Мудрика и не буду говорить, что он выиграет "Золотой мяч", еще рано для чего-то подобного, но он хороший игрок. Он целеустремлен, у него безумная скорость, он очень уверен в себе, он может забивать и обыгрывать защитников, прежде чем делать хорошие передачи", – сказал Коллимор.

Коллимор: Мудрик – игрок типа Бейла

Экс-форвард сборной Англии считает, что по своим игровым качествам Мудрик напоминает легендарного валлийца Гарета Бейла, который недавно завершил карьеру. Кстати, бывший лидер сборной Уэльса пять раз выигрывал с Реалом Лигу чемпионов.

"Я думаю, что он станет физически крепче и сильнее по мере того, как будет развиваться в Челси, подобно тому, как Гарет Бэйл развивался в Тоттенхэме. Оба левых вингера, оба обладают способностью прорываться мимо игроков соперника.

Так что, если бы можно было сравнить, я думаю, Мудрик мог стать игроком такого типа, как Бэйл", – заверил англичанин.

Переход Мудрика в Челси