Бывший форвард Ливерпуля сравнил Мудрика с пятикратным победителем Лиги чемпионов
Источник:Caught Offside
Самому дорогому украинскому футболисту Михаилу Мудрику предсказывают большое футбольное будущее. Новичок Челси имеет все качества, чтобы стать великим футболистом.
Знаковой нападающий Ноттингем Форест и Ливерпуля Стэн Коллимор оценил потенциал новичка Челси Михаила Мудрика. Бывший вингер Шахтера присоединился к "синим" 14 января.
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Будущий обладатель "Золотого мяча"
Многие эксперты прочат Мудрику большое футбольное будущее и верят, что однажды Михаил станет обладателем "Золотого мяча". Стэн Коллимор был более сдержанным в оценке украинца, однако выделил его сильные стороны.
"Что касается потенциала Мудрика, то многие команды, а не только Челси, возлагают большие надежды на парня. Есть и другие клубы, которые верят, что он будущий обладатель "Золотого мяча", поэтому его очень высоко оценивают.
Я не буду предсказывать будущее Мудрика и не буду говорить, что он выиграет "Золотой мяч", еще рано для чего-то подобного, но он хороший игрок. Он целеустремлен, у него безумная скорость, он очень уверен в себе, он может забивать и обыгрывать защитников, прежде чем делать хорошие передачи", – сказал Коллимор.
Коллимор: Мудрик – игрок типа Бейла
Экс-форвард сборной Англии считает, что по своим игровым качествам Мудрик напоминает легендарного валлийца Гарета Бейла, который недавно завершил карьеру. Кстати, бывший лидер сборной Уэльса пять раз выигрывал с Реалом Лигу чемпионов.
"Я думаю, что он станет физически крепче и сильнее по мере того, как будет развиваться в Челси, подобно тому, как Гарет Бэйл развивался в Тоттенхэме. Оба левых вингера, оба обладают способностью прорываться мимо игроков соперника.
Так что, если бы можно было сравнить, я думаю, Мудрик мог стать игроком такого типа, как Бэйл", – заверил англичанин.
Переход Мудрика в Челси
- Трансфер Мудрика в Челси стал рекордным в истории Украины.
- До этого самым дорогим оказался переход Андрея Шевченко в Челси, за которого Милан получил 44 миллиона евро.
- Михаил Мудрик подписал очень продолжительный контракт на 8,5 лет.
- В Лондоне Мудрик будет зарабатывать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- После 19 сыгранных матчей команда Грэма Поттера занимает 10-е место в таблице АПЛ.
- Ближайший поединок "синие" проведут в субботу, 21 января. Соперником Челси будет Ливерпуль.