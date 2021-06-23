Экс-тренер Шахтера готов возглавить сборную России после провала на Евро-2020

Бывший тренер Шахтера и Ромы Паулу Фонсека открыт к новым предложениям. Специалист готов рассмотреть вариант сборной России.

Открыт к предложениям

Португальский специалист готов рассмотреть все предложения по будущей тренерской карьере. Паулу Фонсека не исключает возможность возглавить российскую сборную. Об этом сообщил агент португальского специалиста Марку Абреу.

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Фонсека – профессиональный наставник, который готов работать там, где он получит полное доверие от руководства и необходимые условия для работы.

Если бы из Российского футбольного союза (РФС) позвонили мне и предоставили что-то, я бы однозначно передал это моему клиенту. Паулу был бы готов обсудить этот вопрос, мы могли бы поговорить, и не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался,

– заявил Абреу.

Россия завершила Евро-2020 с одной победой и вылетела из турнира. В пассиве команды Станислава Черчесова два позорных поражения от Бельгии (3:0) и Дании (1:4). Лишь во втором туре россияне едва обыграли финнов (0:1). Российская сборная в третий раз подряд не выходит в плей-офф чемпионата Европы.