Обмен тренерами

Руководство английского клуба хочет видеть на тренерском мостике команды португальского специалиста Паулу Фонсеку. Стороны уже ведут переговоры. Интересно, что бывший тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью возглавил уже бывший клуб Паулу Фонсеки Рому.

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Фонсека не скрывал, что мечтает возглавить клуб из АПЛ. Теперь он в шаге от воплощения своих планов. Речь идет о трехлетнем контракте с англичанами или по формуле "2+1" (2-летнее соглашение и автоматическая пролонгация его еще на один год).

Ранее сообщалось, что португальский тренер может возглавить итальянский Сассуоло или английский Эвертон. Антонио Конте предлагал свою кандидатуру "шпорам". Одна из причин решения Тоттенхэма отказать итальянскому специалисту – у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки.