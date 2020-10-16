Претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев по неосторожности попал в расистский скандал.

Во время пресс-конференции болгарский боец дал неуместный комментарий по поводу оттенка кожи своего будущего соперника Энтони Джошуа. Об этом пишет Boxing247.

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"У него, несомненно, очень мощный удар. Его другие сильные стороны? У него загар лучше моего", – сказал Пулев.

Многие сразу же заклеймили Пулева как расиста, в частности это сделал и британец Дерек Чисора, которому предстоит бой с украинцем Александром Усиком. Джошуа пока не прокомментировал инцидент.

Что стоит знать о бое Джошуа против Пулева

Бой Джошуа против Пулева постоянно переносили. Сначала боксеры должны были драться в июне 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Сначала на июль. Но карантин продлили, поэтому дату боя отложили на неопределенное время. Теперь боксерский поединок решили провести 12 декабря в Лондоне.

Первый раз боксеры должны были драться еще в октябре 2017 года. В то время Джошуа владел поясом IBF, а Пулев был претендентом на чемпионский пояс. Но болгарин получил травму, поэтому бой отложили.

Этот бой мог не состояться в 2020 году. Все из-за того, что промоутер Эдди Хирн пытался провести поединок Джошуа против Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC в тяжелом весе. Однако Фьюри еще должен провести бой-реванш против Деонтея Уайлдера.

Еще одной преградой для проведения боя Джошуа – Пулев был украинец Александр Усик. Он претендент на пояс WBO, и тоже требовал бой против Джошуа. Однако было решено, что сначала британец должен провести обязательную защиту титула против Пулева.

Предварительные бои Джошуа и Пулева