Претендент на пояс IBF в суперважкій вазі Кубрат Пулєв з необережності потрапив у расистський скандал.

Під час пресконференції болгарський боєць дав недоречний коментар з приводу відтінку шкіри свого майбутнього суперника Ентоні Джошуа. Про це пише Boxing247.

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"У нього, поза сумнівом, дуже потужний удар. Які його інші сильні сторони? У нього засмага краще моєї", – сказав Пулєв.

Багато хто відразу ж затаврував Пулєва як расиста, зокрема це зробив і британець Дерек Чісора, якому належить бій з українцем Олександром Усиком. Джошуа поки не прокоментував інцидент.

Що варто знати про бій Джошуа проти Пулєва

Бій Джошуа проти Пулєва постійно переносили. Спочатку боксери мали битися в червні 2020 року. Але через пандемію коронавірусу його перенесли. Спочатку на липень. Та карантин продовжили, тому дату бою відклали на невизначений час. Тепер боксерський поєдинок вирішили провести 12 грудня в Лондоні.

Перший раз боксери мали битися ще у жовтні 2017 року. На той час Джошуа володів поясом IBF, а Пулєв був претендентом на чемпіонський пояс. Але болгарин отримав травму, тож бій відклали.

Цей бій міг не відбутися у 2020 році. Все через те, що промоутер Едді Хірн намагався провести поєдинок Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC у важкій вазі. Однак Ф'юрі ще повинен провести бій-реванш проти Деонтея Уайлдера.

Ще однією перепоною для проведення бою Джошуа – Пулєв був українець Олександр Усик. Він претендент на пояс WBO, і теж вимагав бій проти Джошуа. Однак було вирішено, що спочатку британець ма провести обов'язковий захист титулу проти Пулєва.

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