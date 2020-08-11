Энтони Джошуа следующий бой проведет против Кубрата Пулева. Британец решил провести защиту титула IBF, где официальным претендентом является болгарин Пулев. Бой должен был состояться летом 2020 года, однако официально перенесен из-за пандемии COVID-19.

Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, которая организовывает бой, рассказал новые детали организации шоу. Об этом сообщает vRINGe.

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Бой пройдет на яхте?

По словам Эдди Хирна, бой между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым может состояться 5 или 12 декабря 2020 года.

В то же время Хирн не назвал место боя. Он только подтвердил, что поединок может пройти на яхте.

Предыдущие бои Джошуа и Пулева