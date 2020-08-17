Экс-полузащитник "Динамо" Нинкович рассказал, кто может быть следующим тренером после Луческу
Бывший игрок "Динамо" Милош Нинкович считает, что следующим наставником после Луческу может стать Вукоевич или Гусев. У помощников румына есть все, чтобы возглавить тренерское кресло киевского клуба.
Своим мнением сербский футболист поделился в эфире программы "ПроФутбол". Нинкович уже успел провести разговор с новыми помощниками Луческу – Вукоевичем и Гусевым.
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Потенциальные наставники
Он искренне радуется такому назначению и новому вызову для экс-игроков киевлян. Они будут учиться у опытного Луческу всему, чему нужно. По мнению Нинковича, через несколько лет кто-то из этой пары может спокойно возглавить "Динамо".
По словам Луческу, Вукоевич и Гусев должны понимать его философию, чтобы передать ее футболистам. Румынский специалист ранее заявил, что Гусев будет заниматься атакой. В обязанности Вукоевича будет входить работа в среднем звене построения игры.
Карьера Нинковича в "Динамо"
- Летом 2014 года 19-летний футболист перебрался в киевский клуб.
- 11 ноября 2004 года Милош дебютировал за "Динамо". Долгое время не мог закрепиться в составе основной команды и первые два сезона в основном играл за молодежную команду.
- Основным игроком команды смог стать лишь когда в конце 2007 года, когда главным тренером команды стал Юрий Семин с тех пор он стал стабильным игроком клуба.
- В декабре 2012 года президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что Нинкович стал полноценным игроком французского "Эвиана".
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