Бывший игрок "Динамо" Милош Нинкович считает, что следующим наставником после Луческу может стать Вукоевич или Гусев. У помощников румына есть все, чтобы возглавить тренерское кресло киевского клуба.

Своим мнением сербский футболист поделился в эфире программы "ПроФутбол". Нинкович уже успел провести разговор с новыми помощниками Луческу – Вукоевичем и Гусевым.

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Потенциальные наставники

Он искренне радуется такому назначению и новому вызову для экс-игроков киевлян. Они будут учиться у опытного Луческу всему, чему нужно. По мнению Нинковича, через несколько лет кто-то из этой пары может спокойно возглавить "Динамо".

По словам Луческу, Вукоевич и Гусев должны понимать его философию, чтобы передать ее футболистам. Румынский специалист ранее заявил, что Гусев будет заниматься атакой. В обязанности Вукоевича будет входить работа в среднем звене построения игры.

Карьера Нинковича в "Динамо"