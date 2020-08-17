Полузащитники Георгий Цитаишвили из "Динамо" и Тете из "Шахтера" попали в число 60 претендентов на награду Golden Boy 2020.

Издание Tuttosport отсеяло 20 претендентов на премию Golden Boy 2020 и представило топ-60.

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В сезоне 2019/20 Цитаишвили забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за "Динамо", на счету Тете 9 голов и одна результативная передача в 33 матчах "Шахтера".

Также на премию претендуют Эрлинг Голанд ("Боруссия" Д), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Ансу Фати ("Барселона"), Фил Фоден ("Манчестер Сити") и другие.

Что известно о премии Golden Boy

Премия Golden Boy вручается лучшему футболисту Европы до 21 года. В 2019 году победил хавбек "Атлетико" Жуан Феликс. Украинец Андрей Лунин претендовал на награду.

В свое время обладателями награды Golden Boy становились Лионель Месси, Уэйн Руни, Серхио Агуэро и Килиан Мбаппе.

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