Експівзахисник "Динамо" Нінкович розповів, хто може бути наступним тренером киян після Луческу
Колишній гравець "Динамо" Мілош Нінкович вважає, що наступним наставником після Луческу може стати Вукоєвич або Гусєв. У помічників румуна є все, щоб очолити тренерське крісло київського клубу.
Своєю думкою сербський футболіст поділився у ефірі програми "ПроФутбол". Нінкович вже встиг провести розмову з новими помічниками Луческу – Вукоєвичем та Гусєвим.
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Потенційні наставники
Він щиро радіє такому призначенню та новому виклику для ексгравців киян. Вони навчатимуться у досвідченого Луческу всього чого потрібно. На думку Нінковича, через декілька років хтось зі цієї пари може спокійно очолити "Динамо".
За словами Луческу, Вукоєвич та Гусєв повинні розуміти його філософію, щоб передати її футболістам. Румунський фахівець раніше заявив, що Гусєв буде займатися атакою. В обов'язки Вукоєвича входитиме робота в середній ланці побудови гри.
Кар'єра Нінковича у "Динамо"
- Влітку 2014 року 19-річний футболіст перебрався до київського клубу.
- 11 листопада 2004 року Мілош дебютував за "Динамо". Довгий час не міг закріпитись у складі основної команди і перші два сезони переважно грав за молодіжну команду.
- Основним гравцем команди зміг стати лише коли в кінці 2007 року, коли головним тренером команди став Юрій Сьомін відтоді він став стабільним гравцем клубу.
- У грудні 2012 року президент київського "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що Нінкович став повноцінним гравцем французького "Евіана".