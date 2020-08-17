Колишній гравець "Динамо" Мілош Нінкович вважає, що наступним наставником після Луческу може стати Вукоєвич або Гусєв. У помічників румуна є все, щоб очолити тренерське крісло київського клубу.

Своєю думкою сербський футболіст поділився у ефірі програми "ПроФутбол". Нінкович вже встиг провести розмову з новими помічниками Луческу – Вукоєвичем та Гусєвим.

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Потенційні наставники

Він щиро радіє такому призначенню та новому виклику для ексгравців киян. Вони навчатимуться у досвідченого Луческу всього чого потрібно. На думку Нінковича, через декілька років хтось зі цієї пари може спокійно очолити "Динамо".

За словами Луческу, Вукоєвич та Гусєв повинні розуміти його філософію, щоб передати її футболістам. Румунський фахівець раніше заявив, що Гусєв буде займатися атакою. В обов'язки Вукоєвича входитиме робота в середній ланці побудови гри.

Кар'єра Нінковича у "Динамо"