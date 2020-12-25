Суд вынес приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, который в августе 2020 года жестоко избил судью.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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Спортсмен приговорен к обязательным работам. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Прокурор попросил для Широкова один год и десять месяцев ограничения свободы.

Широков избил арбитра: что известно

39-летний Роман Широков напал на арбитра в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на Кубке Селебрити в Москве

Пострадал судья Никита Данченко. Футболист напал на арбитра после того, как увидел перед собой красную карточку. Тогда Широков без раздумий ударил судью в лицо. Когда тот лежал на газоне он начал избивать его ногами.

Соперники быстро заступились за главного арбитра, одному из футболистов также досталось.

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