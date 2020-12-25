Экс-игрока сборной России жестко наказали за брутальное избиение судьи: видео
Суд вынес приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, который в августе 2020 года жестоко избил судью.
Об этом сообщил представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
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Спортсмен приговорен к обязательным работам. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Прокурор попросил для Широкова один год и десять месяцев ограничения свободы.
Широков избил арбитра: что известно
39-летний Роман Широков напал на арбитра в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на Кубке Селебрити в Москве
Пострадал судья Никита Данченко. Футболист напал на арбитра после того, как увидел перед собой красную карточку. Тогда Широков без раздумий ударил судью в лицо. Когда тот лежал на газоне он начал избивать его ногами.
Соперники быстро заступились за главного арбитра, одному из футболистов также досталось.
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