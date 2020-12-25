Ексгравця збірної Росії жорстко покарали за брутальне побиття судді: відео
Суд виніс вирок колишньому футболісту збірної Росії Роману Широкову, який у серпні 2020 року жорстоко побив суддю.
Про це повідомив представник прокуратури Москви Людмила Нефедова.
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Спортсмен засуджений до обов'язкових робіт. Також він буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Прокурор попросив для Широкова один рік і десять місяців обмеження волі.
Широков побив арбітра: що відомо
39-річний Роман Широков напав на арбітра у матчі аматорських команд "Матч ТБ" та "Нічого Звичайного" на Кубку Селебріті у Москві
Постраждав суддя Микита Данченко. Футболіст напав на арбітра після того, як побачив перед собою червону картку. Тоді Широков без роздумів вдарив суддю у обличчя. Коли той лежав на газоні він почав лупцювати його ногами.
Суперники швидко заступились за головного арбітра, одному з футболістів також дісталось.
Відео бійки
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