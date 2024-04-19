В последнем домашнем матче АПЛ против Астон Виллы его освистала часть фанатов Арсенала. После этого относительно выступлений украинца негативно высказался легенда "канониров" Дэвид Симен.

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Чемпион АПЛ встал на защиту Зинченка

Такую неприятную ситуацию вокруг Александра Зинченка прокомментировал бывший форвард сборной Англии Крис Саттон. Он считает, что украинский футболист не заслужил такого большого количества критики в свой адрес.

Эти нападки на Зинченка явно несправедливы. На самом деле я терпеть не могу такие вещи. Но в истории футбола всегда были козлы отпущения, всегда кого-то делают виноватым. Сейчас эту роль отвели Зинченку. Почему-то решили, что именно он должен взять на себя всю вину за плохую форму Арсенала – из него в данной ситуации сделали козла отпущения,

– сказал Саттон.

Бывший футболист Челси заметил, что к части фанатов Арсенала также должны быть вопросы, ведь они не всегда остаются с командой, когда у нее возникают проблемы.

Я не буду говорить обо всех фанатах Арсенала, но к некоторым из них вопросов не меньше, чем к команде: они очень зажигательные, но, с другой стороны, были из них те, кто на последних матчах не смог остаться на трибунах до конца игры. А что касается критики, то болельщики должны помнить, что так или иначе, но Арсенал провел хороший сезон,

– добавил англичанин.

Отметим, что Арсенал не может победить в последних трех матчах. Команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив в четвертьфинале Баварии, и потеряла лидерство в АПЛ. Сейчас "канониры" отстают от Манчестер Сити на 2 зачетных пункта за 6 туров до конца чемпионата.

Справка. В сезоне-2023/2024 Александр Зинченко провел 33 матча за Арсенал во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Кто такой Крис Саттон