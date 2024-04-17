В первом матче в Лондоне была зафиксирована ничья со счетом 2:2. В той игре Александр Зинченко вышел на замену и помог "канонирам" отыграться во втором тайме.

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Артета поддержал Зинченка

Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция ответного поединка с участием наставника "канониров" Микеля Артеты. Среди прочего он прокомментировал события последнего матча против Астон Виллы (0:2), в котором во время замены некоторые фанаты освистали Александра Зинченка.

Испанский тренер выразил свою полную поддержку украинцу, заявив, что он является важной частью коллектива.

Я люблю Алекса, это человек с разными качествами и невероятным мужеством. Я уверен, что с поддержкой наша команда будет играть лучше,

– сказал Артета.

Напомним, что накануне игру украинца после матча с Астон Виллой прокомментировал легенда Арсенала Дэвид Симен. Он раскритиковал украинца за ошибки, заявив, что они всех раздражают.

К слову. В нынешнем сезоне украинский футболист провел 33 матча за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что матч в Мюнхене начнется в 22:00. В случае успеха команды Артеты, Арсенал впервые пробьется в полуфинал Лиги чемпионов за последние 15 лет. В сезоне-2008/2009 "канониры" на этой стадии уступили Манчестер Юнайтед.