Экс-чемпион мира Руис рассказал при каких условиях Джошуа может победить Усика

Уже этим летом может состояться один из самых ожидаемых поединков года – Усик – Джошуа. В первой встрече украинец неожиданно победил британца.

Руис о реванше Усик – Джошуа

Бывший чемпион мира по тяжелому весу Энди Руис поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он рассказал, что следует сделать британцу, чтобы победить украинца.

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Я думаю, Джошуа может победить в реванше. Ему нужно выйти туда и действовать агрессивно, как он делал в начале первого боя,

– сказал экс-чемпион.

"Нельзя позволять Усику диктовать ход боя. Если Джошуа будет прессинговать, выбрасывать много комбинаций, не позволит Усику чувствовать себя комфортно и наносить его маленькие шустрые удары, то я думаю, что он может победить", – добавил Руис.

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