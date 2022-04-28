Руис о реванше Усик – Джошуа
Бывший чемпион мира по тяжелому весу Энди Руис поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он рассказал, что следует сделать британцу, чтобы победить украинца.
К стати Промоутер Джошуа назвал два возможных места проведения реванша против Усика
Я думаю, Джошуа может победить в реванше. Ему нужно выйти туда и действовать агрессивно, как он делал в начале первого боя,
– сказал экс-чемпион.
"Нельзя позволять Усику диктовать ход боя. Если Джошуа будет прессинговать, выбрасывать много комбинаций, не позволит Усику чувствовать себя комфортно и наносить его маленькие шустрые удары, то я думаю, что он может победить", – добавил Руис.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Осенью 2021 года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы. Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
- Ранее отмечалось, что бой может состояться в июне 2022 года, но Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.
- Александр уехал из Украины, чтобы подготовиться к поединку против британца.
- Промоутер Джошуа ранее уверял, что сражение может состояться 23 июля. Что касается места проведения, то рассматривают два варианта: Саудовскую Аравию и Великобританию.