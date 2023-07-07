Этим летом легенда Аякса Эдвин ван дер Сар подал в отставку с поста спортивного директора клуба. Там он работал с 2012 после окончания игровой карьеры.

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Ожидалось, что голландец получит повышение в другом клубе. Впрочем, во время отпуска в Хорватии с бывшим вратарем произошел страшный инцидент.

Эдвина госпитализировали после кровоизлияния в мозг. 52-летний ван дер Сар находится в реанимации, но его состояние оценивается как стабильное.

Чем известен ван дер Сар

Напомним, что ван дер Сар является питомцем Аякса, с которым в 1995 году выиграл Лигу чемпионов. Позже голкипер повторил это достижение у Манчестер Юнайтед в 2008-м.

Таким образом, Эдвин до этого года был единственным вратарем, который выигрывал главный турнир Европы у двух разных команд. Этот результат повторил Скотт Карсон.

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Англичанин брал трофей с Ливерпулем (2005) и МанСити (2023), но кипер в обоих случаях был запасным. Кроме этого голландец поиграл за Ювентус, Фулхэм и Нордвейк.

Кроме того, ван дер Сар наиграл 130 матчей за сборную Нидерландов. Вместе с национальной командой он брал бронзу на Евро 2000 и 2004 годов. Также ему принадлежит рекорд по самой длинной сухой серии на чемпионатах Европы – 594 минуты.