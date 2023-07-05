Мэйсон Маунт официально стал игроком Манчестер Юнайтед. Игрок выбрал себе "проклятый" номер в новом коллективе.

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Серьезное усиление

"Красные дьяволы" оформили свой первый переход в летнее трансферное окно, а вот "аристократы" продолжают прощаться с рядом своих футболистов. В частности, Челси уже успели покинуть такие игроки как Н'Голо Канте (Аль-Иттихад), Калиду Кулибали (Аль-Хилаль), Кай Хаверц (Арсенал) и другие. Пора прощаться с Лондоном пришло и для Мейсона Маунта, который перебрался в не менее именитый коллектив Манчестер Юнайтед.

Английский полузащитник подписал контракт с "красными дьяволами" до лета 2028 года с опцией продления еще на год. Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатят Челси за Маунту 55 миллионов фунтов плюс 5 миллионов бонусов. Более того, Мейсон, который благодаря переходу к состоянию МЮ получил возможность сыграть в Лиге чемпионов ("пенсионеры" в еврокубки не попали), уже определился с новым игровым номером.

Маунт выбрал себе цифру 7 на спине, которая в последнее время считается проклятой в рядах "красных дьяволов". В последнее время с седьмым номером играли игроки, не ведущие в команде, как Валенсия, ветераны, как Оуэн и Кавани или даже откровенные провалы, как Ди Мария, Депай и Санчес. Последним носителем седьмого номера у МЮ был Криштиану Роналду, у которого дела в команде по возвращении тоже не сложились.

Мэйсон Маунт в Челси

Полузащитник – воспитанник лондонского коллектива, который в свое время поиграл в аренде у Дерби Каунти (Англия) и Витесси (Нидерланды), однако смог закрепиться в составе "аристократов".

В рядах Челси Маунт сначала выиграла Юношескую лигу УЕФА, а затем и Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. К тому же Мэйсон дважды подряд признавался лучшим игроком сезона в Челси.

Мейсон Маунт / инстаграмм МЮ