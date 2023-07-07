Цього літа легенда Аякса Едвін ван дер Сар подав у відставку з поста спортивного директора клубу. Там він працював з 2012 року після закінчення ігрової кар'єри.

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Очікувалось, що голандець отримає підвищення в іншому клубі. Втім під час відпустки у Хорватії з колишнім воротарем стався страшний інцидент.

Едвіна госпіталізували після крововиливу у головний мозок. 52-річний ван дер Сар знаходиться у реанімації, але його стан оцінюється як стабільний.

Чим відомий ван дер Сар

Нагадаємо, що ван дер Сар є вихованцем Аякса, з яким у 1995 році виграв Лігу чемпіонів. Пізніше голкіпер повторив це досягнення у Манчестер Юнайтед у 2008-му.

Таким чином Едвін до цього року був єдиним воротарем, який вигравав головний турнір Європи у двох різних команд. Цей результат повторив Скотт Карсон.

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Англієць брав трофей із Ліверпулем (2005) та МанСіті (2023), але кіпер в обох випадках був запасним. Крім цього голандець пограв за Ювентус, Фулхем та Нордвейк.

Крім цього, ван дер Сар награв 130 матчів за збірну Нідерландів. Разом з національною командою він брав бронзу на Євро 2000 та 2004 років. Також йому належить рекорд з найдовшої сухої серії на чемпіонатах Європи – 594 хвилини.