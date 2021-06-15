Не проблема, – Соболь заявил, что готов сыграть на позиции травмированного Зубкова

Сборная Украины уже 17 июня сыграет второй матч на Евро-2020. Украинцы встретятся с Северной Македонией. Перед игрой защитник украинцев Эдуард Соболь пообщался с прессой.
Соболь близок к дебюту на Евро
Футболист бельгийского Брюгге заявил, что готов сыграть в атаке вместо травмированного Александра Зубкова.
Стоящее Матч с Северной Македонией войдет в историю Евро
Это не новая позиция для меня, я и до этого действовал на ней. Если вы помните, то играл за Брюгге против киевского Динамо в Лиге Европы слева в полузащите. Но надеюсь, что у Зубкова все будет хорошо, и он сможет восстановиться к следующей игре,
– сказал Эдуард.
Также Соболь отметил, что счастлив сыграть на чемпионате Европы, ведь это мечта для многих футболистов. Эдуард может дебютировать на чемпионате Европы.
"Это большой футбольный праздник. Каждый мечтает принять участие в чемпионате Европы. Чувствуется атмосфера, особенно после первой игры. Когда ты едешь в автобусе, всюду много фанатов. Сбылась мечта принять участие в таком турнире. Каждый футболист, который находится в команде, готов выйти на поле и помочь всем, чем сможет", – сказал футболист.
- Матч Украина – Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Национале". Начало поединка в 16:00.