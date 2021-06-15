Соболь близок к дебюту на Евро

Футболист бельгийского Брюгге заявил, что готов сыграть в атаке вместо травмированного Александра Зубкова.

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Это не новая позиция для меня, я и до этого действовал на ней. Если вы помните, то играл за Брюгге против киевского Динамо в Лиге Европы слева в полузащите. Но надеюсь, что у Зубкова все будет хорошо, и он сможет восстановиться к следующей игре,

– сказал Эдуард.

Заметим, что Зубков получил травму в первом матче на Евро-2020 против Нидерландов (3:2). Игрок был заменен в дебюте игры. Вероятно, Зубков выбыл на 2-3 недели.

Также Соболь отметил, что счастлив сыграть на чемпионате Европы, ведь это мечта для многих футболистов. Эдуард может дебютировать на чемпионате Европы.

"Это большой футбольный праздник. Каждый мечтает принять участие в чемпионате Европы. Чувствуется атмосфера, особенно после первой игры. Когда ты едешь в автобусе, всюду много фанатов. Сбылась мечта принять участие в таком турнире. Каждый футболист, который находится в команде, готов выйти на поле и помочь всем, чем сможет", – сказал футболист.