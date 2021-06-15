Соболь близький до дебюту на Євро

Футболіст бельгійського Брюгге заявив, що готовий зіграти в атаці замість травмованого Олександра Зубкова.

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Це не нова позиція для мене, я й до цього діяв на ній. Якщо ви пам'ятаєте, то грав за Брюгге проти київського Динамо в Лізі Європи зліва в півзахисті. Але сподіваюся, що у Зубкова все буде добре, і він зможе відновитися до наступної гри,

– сказав Едуард.

Зауважимо, що Зубков зазнав травми в першому матчі на Євро-2020 проти Нідерландів (3:2). Гравець був замінений у дебюті гри. Ймовірно, Зубков вибув на 2 – 3 тижні.

Також Соболь зазначив, що щасливий зіграти на чемпіонаті Європи, адже це мрія для багатьох футболістів. Едуард може дебютувати на чемпіонаті Європи.

"Це велике футбольне свято. Кожен мріє взяти участь у чемпіонаті Європи. Відчувається атмосфера, особливо після першої гри. Коли ти їдеш в автобусі, усюди багато фанатів. Здійснилася мрія взяти участь у такому турнірі. Кожен футболіст, який перебуває в команді, готовий вийти на поле й допомогти всім, чим зможе", – сказав футболіст.