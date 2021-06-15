Соболь близький до дебюту на Євро
Футболіст бельгійського Брюгге заявив, що готовий зіграти в атаці замість травмованого Олександра Зубкова.
Варте уваги Матч України з Північною Македонією увійде в історію Євро
Це не нова позиція для мене, я й до цього діяв на ній. Якщо ви пам'ятаєте, то грав за Брюгге проти київського Динамо в Лізі Європи зліва в півзахисті. Але сподіваюся, що у Зубкова все буде добре, і він зможе відновитися до наступної гри,
– сказав Едуард.
Також Соболь зазначив, що щасливий зіграти на чемпіонаті Європи, адже це мрія для багатьох футболістів. Едуард може дебютувати на чемпіонаті Європи.
"Це велике футбольне свято. Кожен мріє взяти участь у чемпіонаті Європи. Відчувається атмосфера, особливо після першої гри. Коли ти їдеш в автобусі, усюди багато фанатів. Здійснилася мрія взяти участь у такому турнірі. Кожен футболіст, який перебуває в команді, готовий вийти на поле й допомогти всім, чим зможе", – сказав футболіст.
- Матч Україна – Північна Македонія відбудеться 17 червня у Бухаресті на стадіоні "Арена Націонале". Початок поєдинку о 16:00.