Это большой прогресс в моей карьере, – Соболь оценивает переход в лигу к Малиновскому

Украинский десант во французской Лиге 1 увеличился. 23 января Страсбур объявил о трансфере левого защитника Брюгге Эдуарда Соболя.

Страсбург стал четвертым зарубежным клубом в карьере 27-летнего флангового защитника. Эдуард Соболь, потерявший в последнее время место в заявке Брюгге, положительно оценивает свой переезд во Францию.

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Соболь: Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город

Украинский футболист назвал свой переход в Страсбур шагом вперед в его карьере.

Это большой прогресс в моей карьере футболиста и моей жизни. Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город. У меня психология победителя, и я полон решимости отдать все для моей команды. Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за Страсбург и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено",

– сказал Соболь.

Эдуард подписал договор до 30 июня 2026 года. Брюгге получило за трансфер украинца 2,5 миллиона евро. До этого отмечалось, что из этой суммы бельгийцы получат 500 тысяч в виде бонусов.

Соболь стал вторым украинским игроком в Лиге 1. Первым из двух стал Руслан Малиновский, 9 января перебравшийся в аренду в Марсель, но в контракте опция обязательного выкупа украинца.

Новый клуб Соболя идет лишь на 16 месте среди 20 клубов Лиги 1, имея в своем активе 15 очков.

Карьера Эдуарда Соболя в Брюгге