Скромный Страсбург нацелился на 27-летнего левого защитника сборной Украины и бельгийского Брюгге. Не исключено, что Эдуард Соболь тоже заинтересован в таком переходе. Ведь перестал получать игровую практику в Бельгии.

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Даже не дотягивает до суммы, указанной на Transfermarkt

В текущем сезоне Соболь провел в футболке Брюгге 14 матчей, в которых забил один гол. В последний раз Эдуард появлялся на футбольном поле 6 ноября 2022 года в матче против Гента (2:0). После этого украинский защитник даже не попадал в заявку на поединок.

Даже смена тренера в Брюгге пока не пошла на пользу Эдуарду.

Страсбург готов отдать за Соболя 2 миллиона евро плюс 500 тысяч евро в виде бонусов. Украинец может подписать контракт с французским клубом до лета 2026 года.

Любопытно! По данным Transfermarkt, у Соболь есть действующий контракт с Брюгге до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера Эдуарда составляет 3 миллиона евро.

Потенциально новый клуб Соболя идет вблизи зоны вылета Лиги 1 – 16 место среди 20 клубов французского первенства. Страсбург за 19 туров набрал всего 15 очков.

Брюгге, нынешний клуб Соболя, занимает высокую 4-ю позицию, имея в своем активе 36 пунктов.

Соболь может стать вторым украинским легионером в Лиге 1. Лишь 9 января 2022 года Марсель подписал Руслана Малиновского.

К слову, Эдуард Соболь выступает за Брюгге с лета 2021 года. В футболке бельгийского клуба защитник провел 124 поединка.