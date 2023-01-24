Страсбург стал четвертым зарубежным клубом в карьере 27-летнего флангового защитника. Эдуард Соболь, потерявший в последнее время место в заявке Брюгге, положительно оценивает свой переезд во Францию.
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Соболь: Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город
Украинский футболист назвал свой переход в Страсбур шагом вперед в его карьере.
Это большой прогресс в моей карьере футболиста и моей жизни. Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город. У меня психология победителя, и я полон решимости отдать все для моей команды. Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за Страсбург и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено",
– сказал Соболь.
Соболь стал вторым украинским игроком в Лиге 1. Первым из двух стал Руслан Малиновский, 9 января перебравшийся в аренду в Марсель, но в контракте опция обязательного выкупа украинца.
Новый клуб Соболя идет лишь на 16 месте среди 20 клубов Лиги 1, имея в своем активе 15 очков.
Карьера Эдуарда Соболя в Брюгге
- В июле 2019 Шахтер отдал Соболя в аренду в Брюгге. Через два года Эдуард вернулся к "горнякам". Но уже на следующий день стал полноценным футболистом бельгийского клуба.
- Соболь хорошо зарекомендовал себя в футболке бельгийцев и получил место в основе. Однако в сезоне 2022/2023 начал терять доверие тренерского штаба.
- В последний раз Эдуард появлялся на футбольном поле еще 6 ноября 2022 года в матче против Гента (2:0). После этого украинский защитник даже не попадал в заявку Брюгге.
- В футболке бельгийского клуба защитник провел 124 поединка.
- В своем последнем сезоне с Брюгге провел 14 матчей, в которых забил один гол.