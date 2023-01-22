Трансфер уже на финишной прямой: Эдуард Соболь прибыл во Францию

Еще один украинский футболист близок к тому, чтобы сменить клуб в зимнее трансферное окно. Соболю остается согласовать лишь несколько формальностей.

Страрсбург близится к тому, чтобы скоро завершить переход Эдуарда Соболя. Французский клуб уже запланировал медосмотр украинцу.

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Страсбург настроен закрыть соглашение с Брюгге по Соболю как можно быстрее. Поэтому 22 января игрок должен прибыть во Францию, а 23-го уже пройти финальный медосмотр.

Брюгге без проблем готов отпустить Соболя во Францию, только гонщикам нужно будет заплатить бельгийскому коллективу около трех миллионов евро за украинца. Соболь подпишет контракт с "сине-белыми" до 2026 года. Напомним, что Старсбург в шаге от зоны вылета из Лиги 1. Команда идет на 16-м месте.

Эдуард Соболь в Бельгии