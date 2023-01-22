Страрсбург близится к тому, чтобы скоро завершить переход Эдуарда Соболя. Французский клуб уже запланировал медосмотр украинцу.
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Страсбург настроен закрыть соглашение с Брюгге по Соболю как можно быстрее. Поэтому 22 января игрок должен прибыть во Францию, а 23-го уже пройти финальный медосмотр.
Брюгге без проблем готов отпустить Соболя во Францию, только гонщикам нужно будет заплатить бельгийскому коллективу около трех миллионов евро за украинца. Соболь подпишет контракт с "сине-белыми" до 2026 года. Напомним, что Старсбург в шаге от зоны вылета из Лиги 1. Команда идет на 16-м месте.
Эдуард Соболь в Бельгии
- Левый защитник защищает цвет Брюгге еще с 2019 года. До 2021 года он делал это на правах аренды из Шахтера, но впоследствии бельгийский коллектив выкупил его у "горняков" за 3,5 миллиона евро.
- Украинец провел за Брюгге 71 поединок и забил 3 гола. Один из них был признана лучшей пушкой сезона.
- Соболь в составе Брюгге трижды становился чемпионом Бельгии и дважды выигрывал Кубок Бельгии. Также украинец помог бельгийцам добиться исторического результата, впервые выйдя в 1/8 ЛЧ.