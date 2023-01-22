24-летний левый защитник достался Депортиво бесплатно, ведь его контракт с Луго истек. Орест Лебеденко перешел в клуб, выступающий в третьей по силе лиге Испании, в статусе свободного агента.

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Сменил один испанский клуб на другой

Украинец заключил контракт с Депортиво до конца июня 2025 года. Лебеденко уже провел первую тренировку с новой командой.

Лебеденко, являющийся воспитанником львовских Карпат, будет не первым бывшим футболистом "львов", выступающим в составе Депортиво. За "депор" с 1 января 2023 года выступает нападающий Лукас Перес.

Напомним, что испанский нападающий выступал в Украине с 2011 по 2013 годы, за Карпаты и Динамо. Но за последние так и не сыграл ни одного поединка.



Орест Лебеденко – игрок Депортиво / Фото с твиттера испанского клуба

Депортиво идет на четвертом месте в третьей по силе лиге Испании, имея в своем активе 38 баллов после 20 туров.

Что известно о карьере Ореста Лебеденко