Единственный гол стал победным

Левому защитнику из Украины хватило забить один гол в прошедшем сезоне, чтобы получить звание лучшего мяча команды. Свой единственный гол Эдуард Собол забил в ворота Сен-Жилуаз.

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Все началось с розыгрыша углового, футболисты соперника Брюгге выбили головой мяч за пределы штрафной, но прямо у ног украинца. Соболь мощный ударом в одно касание прошил голкипера Сен-Жилуаза. Эдуард отличился настоящим шедевром.

Интересно, что этот гол-красавец от флангового защитника стал победным для Брюгге в этом выездном поединке – 0:1.

Видео гола Соболя

Брюгге по итогам сезона оформил звание чемпиона Бельгии.

Карьера Эдуарда Соболя в Брюгге