Единственный гол стал победным
Левому защитнику из Украины хватило забить один гол в прошедшем сезоне, чтобы получить звание лучшего мяча команды. Свой единственный гол Эдуард Собол забил в ворота Сен-Жилуаз.
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Все началось с розыгрыша углового, футболисты соперника Брюгге выбили головой мяч за пределы штрафной, но прямо у ног украинца. Соболь мощный ударом в одно касание прошил голкипера Сен-Жилуаза. Эдуард отличился настоящим шедевром.
Интересно, что этот гол-красавец от флангового защитника стал победным для Брюгге в этом выездном поединке – 0:1.
Видео гола Соболя
Брюгге по итогам сезона оформил звание чемпиона Бельгии.
Карьера Эдуарда Соболя в Брюгге
- Впервые Эдуард одел футболку бельгийского клуба еще летом 2019 года. Тогда Шахтер отпустил футболиста в аренду, закончившуюся летом 2021-го.
- Соболь удачно зарекомендовал себя в Брюгге и 1 июля 2021 стал полноценным игроком бельгийцев.
- В сезоне-2021/2022 провел 36 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи.
- Его соглашение с чемпионом страны рассчитано до конца июня 2024 года.
- В футболке бельгийской команды уже поднял над головой четыре трофея.