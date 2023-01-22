Страрсбург наближається до того, аби вже скоро завершити перехід Едуарда Соболя. Французький клуб уже запланував медогляд українцю.
Варте уваги Вихованець Карпат змінив клуб в Іспанії: він возз'єднався з ексгравцем "левів" Лукасом
Страсбург налаштований закрити угоду з Брюгге щодо Соболя якнайшвидше. Тому 22-го січня гравець повинен прибути до Франції, а 23-го вже пройти фінальний медогляд.
Брюгге без проблем готовий відпустити Соболя у Францію, тільки "гонщикам" потрібно буде заплатити бельгійському колективу близько трьох мільйонів євро за українця. Соболь підпише контракт з "синьо-білими" до 2026 року. Нагадаємо, що Старсбург за крок до зони вильоту з Ліги 1. Команда йде на 16-му місці.
Едуард Соболь у Бельгії
- Лівий захисник захищає кольори Брюгге ще з 2019 року. До 2021 року він робив це на правах оренди з Шахтаря, та згодом бельгійський колектив таки викупив його у "гірників" за 3,5 мільйона євро.
- Українець провів за Брюгге 71 поєдинок та забив 3 голи. Один з них було визнано найкращою гарматою сезону.
- Соболь у складі Брюгге тричі ставав чемпіоном Бельгії та двічі вигравав Кубок Бельгії. Також українець допоміг бельгійцям досягнути історичного результату, вперше вийшовши в 1/8 ЛЧ.