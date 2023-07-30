Эдинсон Кавани стал игроком аргентинской Бока Хуниорс. Форвард избрал себе культовый номер в новом коллективе.

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Ради удачного финала

Эдинсон Кавани решил, что его футбольная карьера на территории Европы подбежала к концу. Ранее Валенсия, за которую нападающий провел 27 матчей (забил 7 голов и отдал 2 ассиста), сообщила о досрочном расторжении контракта с уругвайцем (соглашение было рассчитано до конца сезона 2023/2024). Таким образом "летучие мыши" решили пойти навстречу Каване и отпустить его, поскольку тот потерял место в стартовом составе. Более того, главный тренер Валенсии Рубен Бараха не очень рассчитывал на опытного нападающего. Дело в том, что в течение последнего сезона Кавани получил три травмы.

Любопытно. Эдинсон мог пропустить значительную часть сезона в Испании из-за своих необдуманных поступков на чемпионате мира в Катаре, где он разбил монитор VAR. Однако Кавани отстранили на время отстранили только от матчей сборной Уругвая.

Но опытный форвард все же не собирается вешать бутсы на гвоздь. В услугах уругвайца оказался заинтересованный Бока Хуниорс, который и подписал соглашение с Кавани. Аргентинский коллектив договорился с 36-летним форвардом о сотрудничестве до конца 2024 года. Также стоит отметить, что в аргентинском клубе Эдинсон будет выступать под 10-м номером, который в свое время принадлежал легендарному Диего Марадони.

Кстати говоря. Бока Хуниорс решил с интересом анонсировать трансфер Кавани. Коллектив опубликовал в социальных сетях фото с чемоданом, термосом и беретом – атрибутами, которые Эдинсон часто использует в повседневной жизни.

Анонс трансфера Кавани / инстаграмм Бока Хуниорс

Представление уругвайского форварда:

Напомним, что Эдинсон Кавани в свое время успел поиграть за ряд коллективов, в частности, он защищал цвет Данубио, Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юнайтед.