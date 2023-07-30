Эдинсон Кавани стал игроком аргентинской Бока Хуниорс. Форвард избрал себе культовый номер в новом коллективе.
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Ради удачного финала
Эдинсон Кавани решил, что его футбольная карьера на территории Европы подбежала к концу. Ранее Валенсия, за которую нападающий провел 27 матчей (забил 7 голов и отдал 2 ассиста), сообщила о досрочном расторжении контракта с уругвайцем (соглашение было рассчитано до конца сезона 2023/2024). Таким образом "летучие мыши" решили пойти навстречу Каване и отпустить его, поскольку тот потерял место в стартовом составе. Более того, главный тренер Валенсии Рубен Бараха не очень рассчитывал на опытного нападающего. Дело в том, что в течение последнего сезона Кавани получил три травмы.
Но опытный форвард все же не собирается вешать бутсы на гвоздь. В услугах уругвайца оказался заинтересованный Бока Хуниорс, который и подписал соглашение с Кавани. Аргентинский коллектив договорился с 36-летним форвардом о сотрудничестве до конца 2024 года. Также стоит отметить, что в аргентинском клубе Эдинсон будет выступать под 10-м номером, который в свое время принадлежал легендарному Диего Марадони.
Анонс трансфера Кавани / инстаграмм Бока Хуниорс
Представление уругвайского форварда:
Напомним, что Эдинсон Кавани в свое время успел поиграть за ряд коллективов, в частности, он защищал цвет Данубио, Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юнайтед.