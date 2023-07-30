Едінсон Кавані став гравцем аргентинського Бока Хуніорс. Форвард обрав собі культовий номер в новому колективі.

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Заради вдалого фіналу

Едінсон Кавані вирішив, що його футбольна кар'єра на території Європи підбігла до кінця. Раніше Валенсія, за яку нападник провів 27 матчів (забив 7 голів та віддав 2 асисти), повідомила про дострокове розірвання контракту з уругвайцем (угода була розрахована до кінця сезону 2023/2024). Таким чином "кажани" вирішили піти назустріч Кавані і відпустити його, оскільки той втратив місце в стартовому складі. Ба більше, головний тренер Валенсії Рубен Бараха не дуже розраховував на досвідченого нападника. Діло в тому, що впродовж останнього сезону Кавані зазнав трьох травм.

Цікаво. Едінсон міг пропустити значну частину сезону у Іспанії через свої необдумані вчинки на чемпіонаті світу у Катарі, де він розбив монітор VAR. Проте Кавані усунули на певний час усунули тільки від матчів збірної Уругваю.

Та от досвідчений форвард все ж не збирається вішати бутси на цвях. У послугах уругвайця виявився зацікавлений Бока Хуніорс, який і підписав угоду з Кавані. Аргентинський колектив домовився з 36-річним форвардом про співпрацю до кінця 2024-го року. Також варто відзначити, що у аргентинському клубі Едінсон виступатиме під 10-им номером, який свого часу належав легендарному Дієго Марадоні.

До речі. Бока Хуніорс вирішив з цікавинкою анонсувати трансфер Кавані. Колектив опублікував в соціальних мережах фото з валізою, термосом і беретом – атрибутами, які Едінсон часто використовує в повсякденному житті.

Анонс трансферу Кавані / інстаграм Бока Хуніорс

Представлення уругвайського форварда:

Нагадаємо, що Едінсон Кавані свого часу встиг пограти за низку колективів, зокрема, він захищав кольори Данубіо, Палермо, Наполі, ПСЖ, Манчестер Юнайтед.